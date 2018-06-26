Domuza çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Buharkent ilçesinde, aniden yola fırlayan domuza çarpan motosikletin sürücü Ersin Güner (20), ağır yaralandı. Güner'in çarptığı domuz ise telef oldu.

Kaza, bugün saat 01.30 sıralarında Buharkent ilçesinin kırsal Ortakçı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Buharkent'ten kırsal Ortakçı Mahallesi yönüne giden Ersin Güner yönetimindeki plakasız motosiklet, aniden yola çıkan domuza çarpıp, devrildi. Kasksız motosiklet sürücüsü Güner, ağır yaralandı, domuz ise telef oldu. 112 Acil Servis ambulansı ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güner, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Güner'in hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

