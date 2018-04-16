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Donald Trump’ın istediği ABD’li papaz hakim karşısında

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkıyor.Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ’nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı olduğu vurgulandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’den iadesini istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklu bulunan ve hakkında 35 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan ABD uyruklu papaz Andrew Craig Brunson, hakim karşısına çıkıyor.
Duruşmada tercüman eşliğinde savunma yapacak olan Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede FETÖ’nün üst düzey yöneticileri ile bağlantısı olduğu vurgulandı. Aliağa’daki Şakran Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsünde görülen dava için çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Duruşmayı izlemek için Kuzey Karolina’dan Senatör Thom Tillis ve Ambassador at Large Religious Freedom’dan avukat Sam Brownback da cezaevi kampüsüne geldi.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ABD’li papazın iadesini istemiş, Erdoğan da Fetullah Gülen’e ithafen "Sizde de bir papaz var, siz onu verin biz de verelim" demişti.

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