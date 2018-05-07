Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasına yeniden başlandı

Selda Hatun TAN/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının görülmesine, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan, 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın 4'üncü celsesi görülmeye başlandı. Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Kazakistan'da yakalanarak, tutuklanan, örgüt içinde 'mahrem abi' konumundaki Enver Kılıç'ın ve diğer tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde başlanan duruşma öncesi aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma'nın da bulunduğu tutuklu sanıklar güvenlik koridorundan geçirilerek, salona alındı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar, sanık yakınları, avukatları ve müşteki avukatları katıldı.

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