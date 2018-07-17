Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasında son tanıklar dinleniyor

Selda Hatun TAN-Dinçer AKBİR/KANDIRA (Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'ndaki darbe girişimi davasının görülmesine, Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesindeki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Son tanıkların bugün dinlenmesinin ardından savcının, mütalaasını açıklaması bekleniyor. Donanma Komutanlığı'ndaki darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan, 53'ü tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma öncesi aralarında eski amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Tezcan Kızılelma, eski subay ve astsubaylar ile 'örgüt abileri'nin de bulunduğu tutuklu sanıklar, güvenlik koridorundan geçirilerek, salona alındı. Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son tanıklar dinlenecek. Savcının, bugün davayla ilgili mütalaasını açıklaması bekleniyor.
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