Donanma'da görevli 3 asker, FETÖ itirafçısı oldu

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - DONANMA Komutanlığı'nda görevli Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E. Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile bağlantılarının olduğunu belirtip, itirafçı oldu.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Donanma Komutanlığı'nda görevli olan Yarbay E.K. ile astsubaylar M.A. ve Ü.E., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantılarının olduğunu söyleyerek teslim oldu. İtirafçı olmak istediği iddia edilen yarbay ile astsubayların, kripto FETÖ'cüler içerisinde yer aldığı ve haklarında açılmış soruşturma bulunmadığı ifade edildi. 3 asker ile ilgili Emniyet'te işlem başlatıldı.
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