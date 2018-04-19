Dondurma dükkanı bir saatte kül oldu

İzmir’in Çeşme ilçesinde Hakan İdikut’a ait dondurma dükkanı, çıkan yangınla bir saat içerisinde küle döndü

Ildır Mahallesi Çayağzı mevkisindeki bulunan dondurma dükkanında dün gece saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Hakan İdikut’a ait büfede çıkan yangın ile ilgili ihbarı alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale ettiler. Bir saat süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. İşyerinin sahibi Hakan İdikut, yangınla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaşarak, "Dükkanım emeklerim her şeyim bir saatte yandı" diye yazdı.

Yaz sezonu başlarken çıkan talihsiz yangın ile zor duruma düşen iş yeri sahibine vatandaşlar geçmiş olsun dileklerini iletirken, yardım çalışmaları başlatıldığı da öğrenildi.