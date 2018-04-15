Dondurma kamyonunda eroin çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde dondurma yüklü kamyonda 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Hal Kavşağı’nda şüphelen üzerine dondurma kamyonunda arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği ‘Alfa’nın da katıldığı aramada, dondurma kutuları içerisinde zulalanmış 150 paket halinde toplam 80 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Araç şoförü N.T. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.