Döne'yi öldüren eski eşi tutuklandı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, şiddetli geçimsizlik nedeniyle bir ay önce boşandığı eski eşi Döne Aksu'yu (28) av tüfeğiyle vurup öldürdükten sonra kaçan ve bir süre sonra jandarmaya teslim olan Erkan Tankız (34), çıkarıldığı tutuklandı.
Olay, 20 Haziran Çarşamba günü saat 07.00 sıralarında, kırsal Çampınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emlakçı Erkan Tankız, bir ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı, 1 çocuğunun annesi Döne Aksu ile konuşmak için evine gitti. Ancak Aksu'nun kendisiyle görüşmek istememesi üzerine Tankız, yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Döne Aksu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Öldürülen Döne Aksu, toprağa verildi. Olaydan sonra kaçarak, ortadan kaybolan katil zanlısı Erkan Tankız, geçen perşembe günü jandarmaya teslim oldu. Jandarma karakolundaki sorgusu tamamlanan Erkan T., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
Gudenuz: Erdoğan'a oy veren Türkler ülkelerine gitseler daha iyi olur
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
Bitlis'te hain saldırı! 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralı
Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Nijerya'da çiftçilerle hayvancılar çatıştı: 86 ölü
Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum