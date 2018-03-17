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Dört evde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ konutlarında son 2 hafta içerisinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Levent S.

Dört evde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıkla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi TOKİ konutlarında son 2 hafta içerisinde 4 ayrı evde meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Levent S. isimli şahsı ilçeye bağlı bir köyde gözaltına aldı. Şahısla birlikte çaldığı cep telefonu, cüzdan gibi eşyalar ile birlikte yakalandı.
Emniyette sorgulaması tamamlanan şüpheli Levent S. çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dört evde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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