HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dört kadının ölümden döndüğü anlar...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:48 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

Dört kadının ölümden döndüğü anlar...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi yaralanırken iki kadın son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Savrulan araç iki kadına çarparken, diğer iki kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada çok sık kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden önlem almasını istedi.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki farklı istikametten gelen otomobiller çarpışıyor ve araçlardan biri savruluyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.

(FOTOĞRAF)

Dört kadının ölümden döndüğü anlar...Dört kadının ölümden döndüğü anlar...Dört kadının ölümden döndüğü anlar...Dört kadının ölümden döndüğü anlar...

PARTNERSosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?Sosyal medya ikiye ayrıldı: Fotoğraf mı resim mi?
Datça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıDatça'da teknelere film gibi uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Gülperi hemşirenin ölümü davasında rapor bekleniyorGülperi hemşirenin ölümü davasında rapor bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Gizem Karaca’nın evinde esrar öğütme makinesi ele geçirildi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Antalya'da eğlence mekanında korku dolu anlar

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

Gaziantep'te dehşet: Sahurda anne ve babasını boğazını keserek öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.