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Dört kadının ölümden döndüğü anlar...

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi yaralanırken iki kadın son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Savrulan araç iki kadına çarparken, diğer iki kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada çok sık kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden önlem almasını istedi. O ANLAR KAMERADA Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki farklı istikametten gelen otomobiller çarpışıyor ve araçlardan biri savruluyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.

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