Dört kadının ölümden döndüğü anlar...

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da kaza yapan araçlardan biri kontrolden çıkarak kaldırımda bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Kadınlardan ikisi yaralanırken iki kadın son anda kurtuldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza önceki gün saat 15.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. İki sokağın kesiştiği noktada farklı istikametlerde ilerleyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kaldırım üzerinde köpekleriyle birlikte bekleyen 4 kadının üzerine savruldu. Savrulan araç iki kadına çarparken, diğer iki kadın şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük bir panikle yaralıların yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı noktada çok sık kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar ise yetkililerden önlem almasını istedi. O ANLAR KAMERADA Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki farklı istikametten gelen otomobiller çarpışıyor ve araçlardan biri savruluyor. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç kaldırımda bekleyen 4 kadından ikisine çarpıyor. Kazayı gören vatandaşlar büyük bir panikle yardıma koşuyor.
İlber Ortaylı'yı şaşırtan sürpriz! Bir anda karşısında görünce sahnede öylece kaldı
İşte Ankara'nın kahramanı! Selde mahsur kalanları tek tek kurtardı
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler
Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Oray Eğin'den Muharrem İnce için sert sözler: Atma Ziya
Kızının midesi giderek büyüyordu! Doktor kontrol edince şok gerçek ortaya çıktı
12 yaşında kaçırılan, 18’indeki 2 çocuk annesi Pelda nasıl öldü?
Muharrem İnce’nin ekibine liste darbesi
Çin'den tepki çeken hamle! Bombardıman uçakları harekete geçti
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum