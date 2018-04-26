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Dört saniyelik saldırıda, 9 kurşunla öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez(45), akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çok sayıda sabıkası bulunan Cüneyt Enez(45), akaryakıt istasyonunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 4 saniyede gerçekleşen saldırıda Enez'in 9 kurşunla öldüğü belirlendi. Cinayet, Çerkezköy-Kapaklı karayolu arasındaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Arkadaşı olan F.K. ile birlikte aracına yakıt almak için istasyona giren Cüneyt Enez, o sırada yanlarına gelen bir otomobilden açılan ateş sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Enez, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kaçan otomobildeki katil zanlısı olduğu belirtilen emlakçı Samet G. ise Kapaklı Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. Yapılan incelemede Enez'in vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlendi. Yanındaki arkadaşı F.K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Akaryakıt istasyonundaki saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yakıt almak için otomobille istasyona giren Cüneyt Enez'in yanına yaklaşan başka bir araçtan ateş açıldığı, aracın daha sonra olay yerinden kaçtığı görülüyor. Görüntülere saldırganın 4 saniyede 9 kurşun sıktığı kez ateş açtığı yansıyor. Silahlı saldırı sonucu öldürülen Cüneyt Enez'in silahla adam yaralama ve azmettiricilik gibi suçlardan çok sayıda sabıka dosyası olduğu tespit edildi. Öte yandan Cüneyt Enez geçen hafta düzenlediği basın toplantısında Kapaklı ilçesinde bir süre önce iş adamlarına ve iş yerlerine yönelik kurşunlama olaylarının azmettiricisinin müteahhit ablası B.B. olduğunu açıklamış, kendisine de komplo kurulduğunu öne sürmüştü. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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