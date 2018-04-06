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Dörtyol’da 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 16:08 | Son Güncelleme

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi’nde H.B.

Dörtyol’da 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kaçak akaryakıt yapımında kullanılan 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Yeniyurt Mahallesi’nde H.B. ve M.Y. isimli şahısların kaçak olarak kullandığı adreste atık yağ depoladıkları, atık yağları yakıt haline dönüştürmek suretiyle piyasaya sürdükleri bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
KOM ekipleri tarafından yapılan aramada akaryakıt yapımında da kullanıldığı belirlenen 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi. H.B. ve M.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dörtyol’da 4 bin 600 litre atık yağ ele geçirildi

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