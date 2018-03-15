Dosya masrafını alayım derken bin lirasından oldu

Eskişehir’de kendisini bankacı olarak tanıtan dolandırıcıya inanan bir vatandaş, dosya masrafını almak isterken bin lirasından oldu.

Ertuğrulgazi Mahallesi’nde ikamet eden E.Y. (27) isimli vatandaş, kendisini arayarak müşteri temsilcisi olarak tanıtan dolandırıcıya inandı. Dosya masrafının iade edileceğini söyleyen dolandırıcı, internet bankacılığı şifresi ile telefona gelen şifreleri istedi. Bilgileri veren E.Y., ardından hesabını kontrol ettiğinde bin liranın G.Y. isimli kişiye havale edildiğini gördü. Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan E.Y. şikayetçi oldu.