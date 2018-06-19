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Dövdüğü annesi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 17:34 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Havva Balta'nın (45) dövdüğü annesi Ayşe Balta (75) yaşamını yitirdi.

Dövdüğü annesi öldü

İnan KALYONCU/KÜRTÜN (Gümüşhane), (DHA) - GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Havva Balta'nın (45) dövdüğü annesi Ayşe Balta (75) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kürtün ilçesi Damlıköy Yaylası'nda meydana geldi. Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Şenocak Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ayşe Balta, şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen kızı ile birlikte yaylaya çıktı. Ayşe Balta, kapısını kilitlediği evde kızını bırakarak tarlada çalışmaya başladı. Evin kapısını bir şekilde açarak dışarı çıkan Havva Balta, annesine saldırdı. Ayşe Balta, aldığı darbeler ile yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Ayşe Balta'nın cesedi otopsi için Gümüşhane Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri Havva Balta'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Dövdüğü annesi öldüDövdüğü annesi öldüDövdüğü annesi öldüDövdüğü annesi öldü

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