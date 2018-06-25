HABER

Dövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 20:31 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine giden Kerime Ç.'nin kardeşleri konuşmak için eniştelerinin evine gitti.

Dövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine giden Kerime Ç.'nin kardeşleri konuşmak için eniştelerinin evine gitti. Kayınbiraderlerinin geldiğini gören Ferhat Ç.'nin tüfekle rast gele ateş açması sonucu aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Ç., bilinmeyen tartıştığı eşi Kerime Ç.’yi dövdü. Bunun üzerine Kerime Ç. evi terk edip babasının evine gitti. Kerime Ç., durumu erkek kardeşlerine anlattı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kardeş, enişteleri Ferhat Ç’nin evine gitti. Evin önünde eniştelerine bağırarak dışarı çıkmasını isteyen kayınbiraderlerinei gören Ferhat Ç., balkona çıkarak pompalı tüfeğiyle rast gele ateş açtı. Mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayda tüfekten çıkan saçmalara hedef olan ve aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu kimlikleri belirsiz 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ferhat Ç ile ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Dövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralıDövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralıDövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralıDövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralı

PARTNERYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyorYemek kaşığına şeker ve su ekleyip bahçeye koyun! Bakın işe yarıyor
Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!
4 yıldır aranan cezaevi firarisi kafede yakalandı - yeniden4 yıldır aranan cezaevi firarisi kafede yakalandı - yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Diğer Haberler
Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Şanlıurfa'da öfkeli enişte dehşeti! Kayınbiraderine hedef aldı, sokaktan geçen 7 kişiyi vurdu!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

Yaptığı manevra arkadaşının sonu oldu!

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

İstanbul Sultangazi'deki sapık 14 gün sonra yakalandı

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.