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Dövdüğü eşinin kardeşlerine ateş açtı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2018 22:36 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine giden Kerime Ç.'nin kardeşleri konuşmak için eniştelerinin evine gitti.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da eşinden şiddet gördüğü için babasının evine giden Kerime Ç.'nin kardeşleri konuşmak için eniştelerinin evine gitti. Kayınbiraderlerinin geldiğini gören Ferhat Ç.'nin tüfekle rast gele ateş açması sonucu aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Ferhat Ç., bilinmeyen tartıştığı eşi Kerime Ç.’yi dövdü. Bunun üzerine Kerime Ç. evi terk edip babasının evine gitti. Kerime Ç., durumu erkek kardeşlerine anlattı. İsimleri öğrenilemeyen 3 kardeş, enişteleri Ferhat Ç’nin evine gitti. Evin önünde eniştelerine bağırarak dışarı çıkmasını isteyen kayınbiraderlerinei gören Ferhat Ç., balkona çıkarak pompalı tüfeğiyle rast gele ateş açtı. Mahallede korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olan olayda tüfekten çıkan saçmalara hedef olan ve aralarında oyun oynayan çocukların da bulunduğu kimlikleri belirsiz 7 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ferhat Ç ile ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi gözaltına aldı.

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