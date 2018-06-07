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Döviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

ANTALYA'da döviz bürosundan yaklaşık 200 bin TL alan kar maskeli soyguncular M.Y.

Döviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da döviz bürosundan yaklaşık 200 bin TL alan kar maskeli soyguncular M.Y. (41) ile E.B. (43), olaydan 1 ay sonra yakalandı. Şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, E.B.'nin sevgilisi A.K., soygunu erkek arkadaşı ile M.Y.'nin gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay, 5 Mayıs günü Aksu ilçesi Kundu oteller bölgesindeki bir döviz bürosunda meydana geldi. Saat 08.30 sıralarında spor giyimli silahlı ve kar maskeli 2 erkek, döviz bürosu çalışanı Safiye G.'yi rehin aldı. Kadının ellerini arkadan kelepçeleyen şüpheliler kasadaki 175 bin Türk lirası değerinde döviz ve 25 bin TL'yi alarak olay yerinden kaçtı. Safiye G., çevredeki esnaftan yardım istedi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Safiye G.'nin ifadesine başvurdu. Soyguncuların eşkali hakkında bilgi alan polis, döviz bürosundaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Ekipler, şüphelileri yakalamak için kent genelinde çalışma başlattı.
Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliğini belirledi. Şüpheliler ile E.B.'nin sevgilisi A.K.'nin telefonlarını dinlemeye alan ekipler, ikametgâhlarına operasyon düzenleyerek gözaltına aldı.
SEVGİLİ, İTİRAF ETTİ
Emniyete götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, E.B.'nin sevgilisi A.K. ifadesinde, erkek arkadaşı ve M.Y.'nin olayı gerçekleştirdiğini, çaldıkları parayı da yarı yarıya bölüştüğünü ifade etti. Şüphelilerin olay sonrası 2 otomobil aldığı belirlendi.
'ASIL SUÇLULAR DIŞARIDA'
İfade işlemleri sonrası A.K. serbest bırakılırken, soygunu gerçekleştiği öne sürülen M.Y. ile E.B. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adliye çıkışında, gazetecilerin "Soygunu siz mi gerçekleştirdiniz" sorusuna, “Asıl suçlular dışarıda, biz içerdeyiz. Adalet istiyoruz" karşılığını verdi.
OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Soygun anı, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, içeriye giren kar maskeli 2 soyguncunun tabancayı döviz bürosu çalışanına doğrulttuğu, korktuğu gözlenen kadının bir soyguncu tarafından kamera açısı dışına çıkarılıp kelepçelendiği, diğer soyguncunun ise kasaya yönelerek parayı alıp kaçtıkları görülüyor.

FOTOĞRAFLI

Döviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdiDöviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdiDöviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdiDöviz bürosu soyguncularını sevgili ele verdi

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