Döviz bürosunda silahlı ve kelepçeli soygun (2)

DÖVİZ BÜROSU ADAY ADAYININ ÇIKTI
Antalya'da, silahlı ve kar maskeli 2 kişinin, çalışan kadının ellerini arkadan kelepçeleyip 25 bin lira ve 8 bin euro alarak kayıplara karıştığı döviz bürosunun Ak Parti'den Afyonkarahisar milletvekili aday adayı olan Murat Cem Turan'a ait olduğu öğrenildi. Afyonkarahisar'da çalışmalarını sürdüren Murat Cem Turan, personelinin haber vermesiyle olayı öğrendiğini belirterek, "Burada önemli olan personelimizin hiçbir zarar görmemesi. Bu bizim için en büyük sevindirici durum. Maddi kayıplar her zaman için telafi edilir. Emniyet teşkilatımıza güveniyorum, en kısa sürede yakalanacaklarından eminim" dedi.
Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye Afrin yanıtı
KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında
İstanbul’da değnekçi dehşeti kamerada
GENAR Müdürü Mustafa Şen: Politik uzay-zaman Erdoğan tarafından bükülmüştür
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum