Dozerin önüne oturarak yıkımı önlemeye çalıştı

Balıkesir’in Havran ilçesinde kara yolu kenarındaki manav tezgahları yıkıldı. Tezgah sahiplerinden biri, iş makinesinin önüne oturarak yıkıma engel olmaya çalıştı.
Edinilen bilgilere göre, Çanakale-Edremit-Balıkesir kara yolu üzerinde kaçak manav tezgahları yıkıldı. Bölgeye gelen Karayolları ekipleri yıkım için iş yerlerine müdahale etmeye başlayınca, manavlar dozerin önüne oturarak yıkımı engellemeye çalıştı. Yıkımın durdurulması için gerekli yerlere başvuru yaptıklarını ifade eden iş yeri sahipleri, jandarmanın müdahalesi ile iş makinesinin önünden kalktı. Yıkım daha sonra gerçekleştirildi. Mekan sahipleri yıkımı gözyaşları ile takip etti.
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