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D&R 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 15:11 | Son Güncelleme

D&R, nisan ayında 15 şehirde 81 farklı mağazasında toplam 181 etkinlikle 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor.

D&R 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor

İSTANBUL (DHA) - D&R, nisan ayında 15 şehirde 81 farklı mağazasında toplam 181 etkinlikle 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor.

Çocukların en sevdiği karakterlerle bütünleşecekleri atölyeler, eğitici zeka oyunları, sevilen yazarların imza günleri, kitap okuma saatleri ve miniklere özel tasarlanan sürpriz bir çok etkinlik nisan ayında D&R mağazalarında olacak.

Disney’in yaratıcı atölyelerinde farklı deneyimler yaşayacak çocuklar Frozen’daki kar tanelerini kendileri üretebilecek, simlerle süsledikleri kar tanelerini evlerine götürebilecekler. Avengers karakterleri gibi hissetmek isteyen çocuklar ister karakterlerin maskelerini yapacaklar isterlerse de kitap ayraçları hazırlayabilecekler. Araba sevdalılarını da unutmayan bir başka etkinlikte de çocuklar özel kurulan pistte Cars araçlarını yarıştırabilecekler.

Doğan Egmont’un sevilen karakterleri Maşa ile Koca Ayıda çocuklara oyuncak ve hediye dağıtacak, beklenmedik sürprizler yapacaklar. Anna ve Elsa’ya kıyafet tasarlamak isteyen geleceğin modacıları da Karlar Ülkesi temalı alanda bu hayallerini gerçekleştirebilecekler.

Eğlenirken öğrendirmeyi de amaçlayan D&R Çocuk Kitapları Şenliğinde 3 yaş üstü çocuklar Beyinbey kutu oyunlarıyla dikkat pekiştiren zeka oyunları turnuvasına katılabilecekler. 8 yaş üzeri çocuklar da çizgi roman sanatı hakkında bilgi edinecek, masal üretip şarkı söyleyecekler.

MASAL SAATİ VE İMZA GÜNLERİ

D&R mağazalarındaki masal saati&imza günü etkinliklerinde de çocuklar en sevdikleri yazarların hikayelerini kendi seslerinden dinlerken kitaplarını da imzalatma şansına sahip olacaklar. Başak Sayan, Mustafa Balel,Güldem Şahan, Binnur Miniç, Sara Şahinkanat, Pelin Güneş, Sevde Tuba Okçu, Yaşar Bayraktar, Cem Gülbant, Selcen Yüksel Arvas, Erkan İşeri, Miyase Sertbarut gibi ünlü yazarlar Nisan ayı boyunca çocuklarla buluşacaklar.

(FOTOĞRAF)

D&R 'çocuk kitapları şenliği' düzenliyor

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