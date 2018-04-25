HABER

D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiriyor.

D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiriyor. Zeka dolu mizahı, kendine özgü dili ve birbirinden özel hikâyeleriyle ‘’Alışmadık Gözde Lens Durmaz’’ tarihin gerçekleriyle gülmecenin kurgusunu bir araya getiren Metin Uca, 27 Nisan Cuma günü D&R Adana Optimum mağazasında sevenleriyle buluşacak.

Polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit, 27 Nisan Cuma günü D&R Cevahir AVM’de, 29 Nisan Pazar günü ise D&R Tekirdağ Tekira AVM’de olacak.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016'da yayınladığı "Sonra Dersin Ki" albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü ‘’Senin İçin Değer’’in 28 Nisan Cumartesi günü D&R Ankara Panora’da gerçekleşecek imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem komedilerden biri olan kadrosunda Levent Üzümcü, Arda Aydın, Pınar Tuncegil gibi isimlerin yer aldığı Aleksandar Popovski'nin yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununun söyleşisi 28 Nisan Cumartesi günü D&R Zorlu AVM’de gerçekleşecek.

“Kiralık Aşk”, “Kurtlar Vadisi”, “Fatmagül’ün Suçu Ne?”, “Karadayı” gibi dizilerin sevilen oyuncusu Kerem Fırtına, “En Yakın Arkadaşım Bir Deli” adlı ilk kitabı ile 28 Nisan Cumartesi günü D&R Eskişehir Espark’ta sevenleri ile buluşacak.

Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun’un bu kez bambaşka bir hikâye ile sevenleriyle yeniden buluşturan Burak Aksak, Leyla ile Mecnun kitabının imza günü için 29 D&R Ankara Cepa’da okurlarıyla buluşacak.

D&R'lardaki imza günleri şöyle:

27 Nisan Cuma Metin Uca D&R Adana Optimum 18:00

27 Nisan Cuma Ahmet Ümit D&R Cevahir Avm18:00

28 Nisan Cumartesi Koray Avcı D&R Ankara Panora14:00

28 Nisan Cumartesi Kerem Fırtına D&R Eskişehir Espark15:00

28 Nisan Cumartesi Bir Yaz Gecesi ve Shakespeare D&R Zorlu Avm18:00

29 Nisan Pazar Ahmet Ümit D&R Tekirdağ Tekira15:00

29 Nisan Pazar Burak Aksak D&R Ankara Cepa15:00

(FOTOĞRAF)

D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!İstismar skandalını 'erik' ortaya çıkardı!
CHP'de aday olarak iki isim öne çıktıCHP'de aday olarak iki isim öne çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

İlginizi Çekebilir

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

Manisa'da iğrenç olay! Polis, tacizciyi vatandaşların elinden zor aldı

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

Mardin Midyat'ta eski bir kuyuda kadın cesedi bulundu

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Sosyal medyadaki 'meydan okuma' furyası ölümle sonuçlandı! Dehşet anları kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti evinin görüntüsünü yayınladı

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Sarıyer sahilinde dehşet anları! Halk otobüsü ezdi geçti

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Çiftlik Bank'ın ikinci adamı Cengiz Samur

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Volvo S90 Ambience konsepti gün yüzüne çıktı

Skoda Kamiq rekabete hazır

Skoda Kamiq rekabete hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.