D&R en sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle bir araya getiriyor. Zeka dolu mizahı, kendine özgü dili ve birbirinden özel hikâyeleriyle ‘’Alışmadık Gözde Lens Durmaz’’ tarihin gerçekleriyle gülmecenin kurgusunu bir araya getiren Metin Uca, 27 Nisan Cuma günü D&R Adana Optimum mağazasında sevenleriyle buluşacak.

Polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit, 27 Nisan Cuma günü D&R Cevahir AVM’de, 29 Nisan Pazar günü ise D&R Tekirdağ Tekira AVM’de olacak.

Ağustos 2015’te çıkardığı ‘Aşk İle’ isimli ilk albümünün ardından büyük bir çıkış yakalayan ve Temmuz 2016'da yayınladığı "Sonra Dersin Ki" albümüyle, geçtiğimiz iki yıl boyunca aralıksız müzik listelerinin üst sıralarında yer alan Koray Avcı’nın son stüdyo albümü ‘’Senin İçin Değer’’in 28 Nisan Cumartesi günü D&R Ankara Panora’da gerçekleşecek imza gününde sevenleriyle bir araya gelecek.

Aşk ve rüyalar üzerine yazılmış en muhteşem komedilerden biri olan kadrosunda Levent Üzümcü, Arda Aydın, Pınar Tuncegil gibi isimlerin yer aldığı Aleksandar Popovski'nin yönettiği Bir Yaz Gecesi Rüyası oyununun söyleşisi 28 Nisan Cumartesi günü D&R Zorlu AVM’de gerçekleşecek.