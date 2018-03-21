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D&R sanal kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 17:52 | Son Güncelleme

D&R, 'Sanal Kitap Fuarı' ile kitapseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor.

D&R sanal kitap fuarı tüm hızıyla devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)- D&R, 'Sanal Kitap Fuarı' ile kitapseverleri unutulmaz bir yolculuğa çıkarıyor. 2 bin yayınevi ve 70 bin yazarın yer alacağı sanal fuarda 100 bini aşkın kitap okuyucuları bekliyor.

D&R Sanal Kitap Fuarı, bu yıl 1 Mart - 8 Nisan tarihleri arasında www.dr.com.tr’de gerçekleşiyor. 2017 ve 2018’in en çok sevilen, beğenilen ve tavsiye edilen kitaplarının yer aldığı D&R Sanal Kitap Fuarı'nda kitap tutkunları birçok farklı ve önemli esere ulaşmanın keyfini yaşayacak. Fuarda okuyuculara, yeni kitaplardan öne çıkanlar, 2000-2018 arası çok satan ve ödüllü kitaplar, okuma listeleri, yayınevi özel dizileri, yabancı kitaplar gibi içeriklerine göre kitap listeleri de sunuluyor.

"SEVİLEN YAZARLARDAN İMZALI KİTAPLAR DA VAR"

10 milyonu aşkın ziyaretçi beklenen D&R Sanal Kitap Fuarı süresince edebiyatseverler: İlber Ortaylı, Doğan Cüceloğlu, Miraç Çağrı Aktaş, Hasan Ali Toptaş, Canan Efendigil Karatay ve daha birçok ünlü ismin imzalı kitaplarına da ulaşabiliyor. Ayrıca, fuar süresi boyunca sevilen kitap setleri indirimli fiyatlarıyla okuyucuları ile buluşacak.

(FOTOĞRAFLI)

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