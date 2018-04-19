D&R'dan anneler gününe özel kampanya

İSTANBUL, (DHA) - D&R, anneler günü için Kobo Aura E-kitap Okuyucu' da kampanya başlattı. Kampanyaya özel Kobo Aura’lar 539 lira yerine 419 liradan satışa sunulacak.

'Anneler eşsizdir, Kobo Aura E-kitap Okuyucu annelere teşşekür etmenin milyonlarca yolunu sunuyor' sloganıyla başlatılan kampanyada 26 Nisan