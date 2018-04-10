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“Drej Ali” lakaplı Ali Yasak’tan açıklama

YAŞAM HABERLERİ  | 10.04.2018 23:39 | Son Güncelleme

Etiler’de geçtiğimiz günlerde kendine “Drej Ali” lakabını takan oto hırsızı Ali Ü.’nün polis tarafından yakalanmasıyla ilgili basında çıkan haberlerde, operasyonunun aynı lakap ile tanınan Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasak’a yönelik olduğu şeklinde algılandı.

Etiler’de geçtiğimiz günlerde kendine “Drej Ali” lakabını takan oto hırsızı Ali Ü.’nün polis tarafından yakalanmasıyla ilgili basında çıkan haberlerde, operasyonunun aynı lakap ile tanınan Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasak’a yönelik olduğu şeklinde algılandı. Bunun üzerine açıklama yapan Ali Yasak, “Şahsımla yakından uzaktan alakası olmayan bir haberdir” dedi.
Etiler’de geçtiğimiz günlerde kendisine “Drej Ali” lakabı takan oto hırsızlık zanlısı Ali Ü. polis operasyonu ile yakalanmış ve haber birçok yayın organında “Drej Ali yakalandı” şeklinde yer almıştı.
Türkiye’de “Drej Ali” lakabıyla tanınan Şanlıurfalı iş adamı Ali Yasak, medyada çıkan haberlere sert tepki gösterdi. Avukatı Hikmet Yalçın aracılığıyla bir açıklama yapan Ali Yasak, "Haber tamamen kasıtlı yapılmıştır. Hukuki süreci başlatmış durumdayım. Operasyonun şahsımla uzaktan yakından bir alakası yoktur. En kötü olanı da Şanlıurfa’daki internet siteleri de bu haberi bu şekilde, sormadan, araştırmadan kullanmış. Şahsımla uzaktan, yakından ilgisi olmayan bir haberdir. Bugün dostlarımdan, yakınlarımdan ve sevenlerimden birçok telefon geldi. Hepsi çok rahatsız olmuşlar. Konuyla ilgili hukuki süreci başlatmış durumdayız" dedi.

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