Drift yapılarak önü kesilen ambulansın camları kırıldı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da, geçtiğimiz hafta konvoy halinde asker uğurlayan grubun yolu kapatıp araçlarıyla drift yaptığı görüntüler sosyal medyada yer alınca kimlikleri belirlenen şüphelilere para cezası uygulandı. Olay günü yolun kapalı olması nedeniyle yan yolu kullanan ambulans ise bu akşam taşlı saldırıya uğradı, camları kırıldı.

Drift yapıldığı için yolu kesilen ve ana yol yerine yan yola sapmak zorunda kalan ambulansın ön camı bu gece kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kırıldı. Taşlı saldırı olayı İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'ndeki 112 Çatalarmut İstasyonu'nda meydana geldi. İstasyon önünde park halinde duran 55 LL 112 plakalı 112 ambulansı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce taşlı saldırıya uğradı. Durumu gören çevredekiler hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

