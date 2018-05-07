Drone ile aranan 83 yaşındaki alzheimer hastası bulundu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te dün akşam ayrıldığı evine dönmeyen alzheimer hastası Fadile Altunışık (83), jandarma ve AFAD ekiplerinin arama çalışmasıyla bulundu.
Merkeze bağlı Demırşık köyündeki evinde dün saat 19.00 sıralarında ayrılan alzheimer hastası Fadile Altunışık, dönmeyince ailesinin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, birçok yerde arama yapmasına rağmen herhangi bir sonuca ulaşamadı. Jandarmanın dedektör köpekler ve drone ile yaptığı çalışmanın ardından Fadile Altunışık, bugün Öncüpınar Konteyner Kenti yakınlarında bulundu. Jandarma tarafından Kilis Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın, yapılan sağlık kontrolünün ardından oğlu Halil Altunışık’a teslim edildi.
Halil Altunışık, annesinin hastalığı nedeniyle zaman zaman ortadan kaybolduğunu belirterek, arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.
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