HABER

Drone ile takip edilen tankerden 252 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 17:06 | Son Güncelleme 25 dakika önce

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar kapsamında drone ile takibe aldıkları bir LGP tankeri içerisinde piyasa değeri 1 milyon 250 bin lira olan 252 bin 750 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Mardin'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak operasyonda, hakkında istihbarat bilgisi alınan bir LPG tankeri takibe alındı. Havadan drone ile takip edilen tanker polis ekiplerinin kurduğu kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı. Aramada 1 milyon 250 bin lira değerinde gümrük kaçacağ sigara ele geçirildi. Mardin Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla kent genelinde sigara kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyon düzenlediği belirtilerek, "4 Ocak 2018 günü yapılan çalışmalar sırasında durdurulan bir LPG tankeri içerisinde yapılan aramada, tanker içerisine gizlenmiş vaziyette 252 bin 750 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü olan şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, gerekli yasal işlem başlatılmıştır" denildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Münir Özkul hayatını kaybetti

Münir Özkul hayatını kaybetti

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

Araç sahipleri dikkat! Denetimler arttı

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Anneyi 3 yaşındaki kızı ele verdi! 'Baba evde çıplak bir adam var'

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Böyle kimlik görülmedi! Karabüklü Rahmiye teyze 00.00 doğumlu

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Üsküdar'da olta terörü! Hiçbir şey yapmamış gibi kaçtı

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Cinnet geçiren babanın küçük kızının boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.