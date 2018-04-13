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DSİ’den binlerce liralık kablo çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 16:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait pompa trafosundaki bakır kablolar çalındı.Edinilen bilgiye göre olay Beylikova ilçesi Okçu Mahallesinde gerçekleşti.

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait pompa trafosundaki bakır kablolar çalındı.
Edinilen bilgiye göre olay Beylikova ilçesi Okçu Mahallesinde gerçekleşti. Öğle saatlerinde DSİ’ye ait pompa trafo binasına giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yaklaşık 13 bin TL değerindeki bakır kabloları çaldı. Gerçekleşen olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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