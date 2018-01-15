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Dua edilecek isim listeli Kabe selfiesi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 13:54 | Son Güncelleme 9 dakika önce

Suudi Arabistan'ın Mekke kentine umre ziyareti için giden bazı vatandaşlar, kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini kağıtlara yazıp, Kabe önünde çektikleri fotoğrafları paylaşıyor.

Dua edilecek isim listeli Kabe selfiesi

Son aylarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan Kabe paylaşımları dikkat çekiyor. Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler, kağıtlara kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini yazıp, ardından Kabe selfiesi ile birlikte isimlerin yazılı olduğu kağıtları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Üsküdar'da Kabe maketi ile selfie

Kayseri’den umreye giden Süleyman Akkaya da böyle bir liste ile Kabe önünde selfie yaptı. Akkaya, paylaşım yaptığı isimlerin yer aldığı fotoğrafların altına da, “Ya Rabbi isimlerini sesli zikrettiğim listedeki kardeşlerimin makbul olan dualarını kabul buyur, İslami bir yaşam ve ölüm nasip eyle. Kendilerini ve zürriyetlerine buraları görmeyi Kabe´de yüz sürmeyi nasip eyle…amin” yazdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Mekke Kabe

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
ALLAH ŞAH DAMARIMIZDAN DAHA YAKIN BİZE.. KABEYE GİTMEYE GEREK YOK. DİN TÜCCARLARININ SİZİ YOLMALARINA İZİN VERMEYİN..
islamin 5 sartindan haberin yokmu senin?
MİLYONLARCA İNSAN APTAL SEN AKILLISIN ÖYLEMİ..
Duayı orada yaptın diye birşey olmuyor,dua duadır istediğin yerde yaparsın.önemli olan dua eden veya dua isteyen kişinin ,duasının kabul edilebileceği bir olgunluğa, fıtrata,kalp temizliğine,dil temizliğine ulaşmış olmasıdır.
sonunda ışınlanmayı icat ettik
Kabede resim çekinmek selfi çekmek moda oldu.Yahu ibadet için gidiyorsun kardeşim.Turistik gezi değil ki.Zaten sıradan dolayı belki hayatında bir kere gidip göreceğin ibadeti ifa edeceğin mekanda resim çekip çekinmek alışveriş vs. dünyalık işlerle megul olmak yerine insan kendini ibadete verse daha güzel olur.Amma nerede twitter de facede kim like atacak o zaman.
devam ederlerse islâm biter,bu ne rezilliktir yahu?1milyon imam hatip mezunu var bir o kadarda öğrenci.Demekki işe yaramıyor.
eşek derviş olmaz taş taşımakla tekkeye, insan hacı olmaz yüz sürüp gelmekle mekkeye.
bunun için para alıyorlardır bu dinciler.
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