Son aylarda özellikle sosyal medya üzerinden yapılan Kabe paylaşımları dikkat çekiyor. Umre ziyareti için kutsal topraklara gidenler, kağıtlara kendilerinden dua isteyenlerin isimlerini yazıp, ardından Kabe selfiesi ile birlikte isimlerin yazılı olduğu kağıtları sosyal medya üzerinden paylaşıyor.
Kayseri’den umreye giden Süleyman Akkaya da böyle bir liste ile Kabe önünde selfie yaptı. Akkaya, paylaşım yaptığı isimlerin yer aldığı fotoğrafların altına da, “Ya Rabbi isimlerini sesli zikrettiğim listedeki kardeşlerimin makbul olan dualarını kabul buyur, İslami bir yaşam ve ölüm nasip eyle. Kendilerini ve zürriyetlerine buraları görmeyi Kabe´de yüz sürmeyi nasip eyle…amin” yazdı. (DHA)
İşinden sıkıldı, eskort oldu!
Dua edilecek isim listeli Kabe selfiesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanlara yoğun ilgi
Erdoğan: Topunuz gelin, ne olursanız olun tepenize ineceğiz
Sakarya'da Suriyeli anneyi ve bebeğini öldürenlere 132'şer yıl hapis
Ortadoğu'da yeni kriz! BAE: Katar jetleri yolcu uçağını engelledi
Afgan hükümetinden dikkat çaken açıklama: Taliban'la İstanbul'da görüştük
İstanbul Ortaköy'de yaya geçidinde feci ölüm
'Erdoğan'ı da, Bahçeli'yi de yakından tanırım, cumhurbaşkanlığı seçimini bu yıl yapacaklar'
'İYİ Parti'nin oy oranı en az yüzde 20, seçimi Meral Akşener kazanır'
Daha iyi bir cinsel yaşam için bunları yiyin!
Okuyucu Yorumları 9 yorum