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Dua Lipa ilk kez Türkiye’ye geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2018 09:43 | Son Güncelleme

 DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye’de ilk kez konser verecek.

Dua Lipa ilk kez Türkiye’ye geliyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - DÜNYACA ünlü İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Türkiye’de ilk kez konser verecek.

23 yaşında dünya müzik listelerinin üst sıralarına adını yazdırmayı başaran Dua Lipa, “Regnum Live in Concert” kapsamında 14 Ağustos’ta Antalya Belek’teki Regnum Carya Belek’te sahne alacak. İlk kez Türkiye’ye gelecek şarkıcı, Türk hayranları için şarkılarını seslendirecek.

Bir rock müzisyeninin kızı olarak 1995 yılında dünyaya gelen Dua Lipa, 14 yaşında Christina Aguilera ve Nelly Furtado şarkılarını YouTube üzerinde cover'layıp yayımlayarak müzik kariyerine başlamıştı. Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa, Spotify'da 8 milyon tekil ve 1,5 milyon albüm satışına ulaşarak 2017’nin en ünlü İngiliz kadın sanatçısı olmuştu. Adele’den bu yana İngiltere’nin bir numaraya yükselen ilk solo kadın sanatçısı olan Dua Lipa’nın klipleri YouTube'da 1 milyar kez görüntülenmişti. ‘New Rules’ ve son single’ı 'IDGAF' ile listeleri altüst eden sanatçı, aynı zamanda 5 farklı kategorideki adaylığı ile bu yılki BRIT Ödülleri'nde en çok aday gösterilen sanatçı unvanını da kazanmıştı. Dua Lipa son olarak Şampiyonlar Ligi finalinde sergilediği sahne şovuyla ününe ün katmıştı.

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