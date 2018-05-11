HABER

Dubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 14:59 | Son Güncelleme

DUBAİ'den İstanbul'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Dubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) DUBAİ'den İstanbul'a gelen gemide yapılan aramada 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nce alınan istihbarat üzerine Dubai'den İstanbul'a getirilecek konteynerler takibe alındı. Dubai'den yola çıkan bir gemi rotası boyunca takip edildi. İstanbul'da Haydarpaşa Limanı'na yanaşan gemi ekiplerce incelendi.
Konteynerlerin gümrük işlemleri tamamlanmadan sahte evraklar ibraz edilerek gümrüklü sahadan çıkarmaya çalışılması üzerine araçlar durduruldu. Dedektör köpeği "Rocky"nin tepki vermesi üzerine araçlar X-Ray taramasına alındı. Yapılan detaylı incelemede Ambarlı'da bulunan özel bir firmaya ait konteyner garajında aynı firmaya ait 2 konteynerin daha bulunduğu tespit edildi.
Toplam 5 konteynerde yapılan aramalarda 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara ile gümrük işlemleri yapılmaksızın sokulmaya çalışılan 18 bin örtü ve 500 kıyafet ele geçirildi.

SİGARA PAKETİ ÜZERİNDE NECATİ ŞAŞMAZ'IN FOTOĞRAFLARI

Ele geçirilen sigaranın piyasa değerinin yaklaşık 23 milyon lira olduğu belirtildi. Ele geçirilen kaçak sigara paketlerinin bazılarında "Murad Alamdar" yazarken oyuncu Necati Şaşmaz'ın fotoğraflarının da olması dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

Dubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktıDubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktıDubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktıDubai'den gelen gemiden 2 milyon 500 bin paket kaçak sigara çıktı

Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...Mynet'e 'Yılın En İyi Haber Portalı' ödülü...
İran'dan krizi tırmandıracak açıklamaİran'dan krizi tırmandıracak açıklama
Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!Muharrem İnce uyardı: İtibar etmeyin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

İYİ Partili Koray Aydın, son anketi açıkladı

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Serenay Sarıkaya, Fransa'da!

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

İlginizi Çekebilir

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

Ambulans sürücüsüne gizli fotoğraf çekiminden gözaltı

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

Muğla’nın Milas ilçesinde vahşet! Banyoda buldular...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

İğrenç olay! 14 yaşındaki kız çocuğuyla gece saati...

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Boşandığı eşinin otomobilini yaktıktan sonra, kendini ihbar etti

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Siyanür içerek intihar eden Necla Köker'in intihar nedeni belli oldu

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Suriyeli bebek hastaneden kaçırıldı

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi nasıl ibadet edilir?

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.