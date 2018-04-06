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Dudullu Metro trafo merkezinde yangın (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Ümraniye'de bulunan Dudullu Metro Trafo merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye müdahale ediyor.

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