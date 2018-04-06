HABER

Dudullu Organize Sanayii Sitesi’nde trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 13:16 | Son Güncelleme

IHAAW130933-ASA/06-04-2018 - Dudullu Organize Sanayii Sitesi’nde trafoda yangın çıktı. 06.04.2018 13:09:33 TSI NNNN

IHAAW130933-ASA/06-04-2018

- Dudullu Organize Sanayii Sitesi’nde trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

06.04.2018 13:09:33 TSI
NNNN

Pentagon'dan Trump'a tepki: DedikoduPentagon'dan Trump'a tepki: Dedikodu
Tosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktıTosun'un 'askerlik raporu' ortaya çıktı
Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!Çok sayıda asker FETÖ'den gözaltında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Kayınpeder damadına aşık oldu! Aşk mesajları ortaya çıktı

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Yunanistan işgale hazırlanıyor!

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te patlama! Ölü ve yaralılar var

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eşinden şüphelenince yatak odasına gizli kamera yerleştiren kocaya şok!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar 23 el ateş etmiş!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Son dakika! Ankara'da 4 FETÖ sanığı mahkeme salonundan kaçtı mı? Valilikten ilk açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Kadıköy'de hareketli dakikalar! Onlarca polis oraya akın etti

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Taşeron işçi sözlü sınavında ‘Marilyn Monroe’ krizi

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Ege Denizi'nde faciadan dönüldü

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Hemşire ile doktor arasındaki tartışma tazminatla bitti

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

Aydın'da cezaevi firarileri, Emniyet Müdürlüğü'nden kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.