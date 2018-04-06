Dudullu’da trafo merkezinde patlama: 1 ölü

Ümraniye Dudullu Trafo Merkezi’nde çalışmalar sırasında patlama meydana geldi. Patlamada çalışma yapan işçilerden biri ölürken, yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

TEİAŞ 4.Bölge Müdürlüğü Dudullu Metro Trafo Merkezi’nde öğle saatlerinde çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada içeride bulunan bir işçi hayatını kaybederken, trafo merkezi yanmaya başladı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısmen kontrol altına alınırken, trafo merkezinin işçinin cansız bedeni çıkarılmaya çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.