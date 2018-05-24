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Düğmelerin içine gizlenmiş kokain ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 12:59 | Son Güncelleme

BREZİLYA'dan gelen yolcunun valizindeki düğmelerin içine gizlenmiş 4 kilo 116 gram kokain ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BREZİLYA'dan gelen yolcunun valizindeki düğmelerin içine gizlenmiş 4 kilo 116 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Atatürk Havalimanı'nda uyuşuturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 20 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen Brezilya uyruklu R.O.O.(47)'nun valizde 7 paket düğmenin iç kısmına zulalanmış 4 kilo 116 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan R.O.O. Vatan Caddesin'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından gözaltına alındı.

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