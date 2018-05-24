Düğmelerin içine gizlenmiş kokain ele geçirildi

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BREZİLYA'dan gelen yolcunun valizindeki düğmelerin içine gizlenmiş 4 kilo 116 gram kokain ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Atatürk Havalimanı'nda uyuşuturucu madde ticaretine yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri 20 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda yaptığı operasyonda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanına gelen Brezilya uyruklu R.O.O.(47)'nun valizde 7 paket düğmenin iç kısmına zulalanmış 4 kilo 116 gram kokain ele geçirdi. Gözaltına alınan R.O.O. Vatan Caddesin'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.O.O. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından gözaltına alındı.
Suriye'yle ilgili müthiş iddia: ABD Suriye'de İran üssünü vurdu!
Uğur Acar'ın son hali şoke etti
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan bedelli askerlik açıklaması! Bedelli askerlik 2018 çıkacak mı?
Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!
15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu
Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu
Instagram'da erkekleri böyle kandırıyor
İşte liderlerin çizdiği profil! 'Erdoğan değişti, Muharrem İnce ezber bozdu'
Afrika'nın 5 bin yıllık avcıları
CHP'de 'Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan kavga etti' iddiası gündemi sarstı
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum