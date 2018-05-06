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Düğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 02:07 | Son Güncelleme

 KIRIKKALE'de, eski Samsun karayolunda iki otomobilin düğün dönüşü kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Düğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de, eski Samsun karayolunda iki otomobilin düğün dönüşü kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Balışeyh ilçesinden Kırıkkale'ye doğru seyir halinde olan Ramazan Hato yönetimindeki 06 RRC 94 plakalı otomobil, Mesut Altınyurt yönetimindeki 71 BA 684 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 71 BA 684 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı. Kazadan sonra her iki otomobilin de ayrı ayrı düğünlerden geldikleri öğrenildi.
Kazada, Batuhan Çorak (42) ile Adil Yeşilyurt (20) ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada, 71 BA 684 plakalı otomobilde bulunan Mesut Altınyurt (19), Ramazan Hato (42), Berat Karagöz (21) ve 06 RRC 94 plakalı otomobilde bulunan Mustafa Kılıçaslan (40), Sıtkı Pozan (20), İbrahim Aksoy (18) yaralandı. Yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile TIP Fakültesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Düğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıDüğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıDüğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralıDüğün dönüşü iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

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