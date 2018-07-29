Düğün evinde piknik tüpü patladı

Mustafa ULUSOY/İSKİLİP (Çorum), (DHA) - ÇORUM'un İskilip ilçesinde düğün yemeği yapılan evin tandır fırını bölümünde piknik tüpü patladı. Çıkan yangın yaralanan olmazken, evden ayrı olan mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi.
Yangın İskilip ilçesi Çukurköy köyünde meydana geldi. İddiaya göre Çukurköy köyünde oturan Faruk Göl'ün düğününde, konukları ikram edilmek üzere hazırlanan düğün yemeği sırasında tandır fırını bölümünde piknik tüpü patladı. Ardından evde yangın çıktı. Olay yerine çağırılan itfaiye tarafından alevlere müdahale edildi. yaralananın olmadığı yangında mutfak bölümü kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Muharrem İnce'den canlı yayında çok tartışılacak sözler!
AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü kalp krizi geçirdi!
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Papaz Brunson’un eşi böyle görüntülendi
ABD ile rahip geriliminde yeni perde! Bir açıklama daha
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
İsrail, Gazze'ye giden Özgürlük Filosu'nu durdurdu
Adana'da inanılmaz olay! Onu gören kaçmaya başladı
Muş'un Malazgirt ilçesinde akılalmaz olay! 9 aylık hamile kadına dehşeti yaşattılar
Koray Aydın'ın olay yaratan gafına MHP'den ilk tepki
Utanç verici fotoğraf! Boşanıyorlar...
Xiaomi Mi Max 3 Pro tepki çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum