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Düğün hediyesi dehşeti: 2 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 20:03 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.Hindistan’ın Odisha eyalentinde 18 Şubat’ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi.

Hindistan’ın Odisha eyaletinde bir çifte düğün hediyesi olarak gönderilen paketin patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Odisha eyalentinde 18 Şubat’ta evlenen Soumya Sekhar ve Reema Sahu çifitine korkunç saldırı düzenlendi. Düğünden birkaç hafta sonra çifte gönderilen hediye paketinin patlaması sonucu damat Reema Sahu ve 85 yaşındaki büyükannesi Jemamani Sahu kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, gelin Soumya Sekhar ise ağır yaralandı.
Polis olaya ilişkin yaptığı açıklamada hediye paketinin gönderen adresinin bulunmadığını belirterek, saldırının bölgedeki birisi tarafından gerçekleştirilme olasılığının üzerinde durulduğunu bildirdi.

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