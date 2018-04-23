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Düğün konvoyunda kaza: 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 02:42 | Son Güncelleme

Çorum’da bin düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 ağır 22 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 22 yaralı

Çorum’da bin düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 ağır 22 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Düğün konvoyunda kaza: 22 yaralı

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