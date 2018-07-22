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Düğün konvoyunda kaza: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 16:12 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza: 8 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.
Kaza Kırıkkale- Ankara karayolu Yahşihan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki bir otomobilin ani fren yapması sonucu 6 otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada yaralanan Adem Yıldırım, Neslihen Zembil, Zahide Demir, Nuran Aras, Beren Aras, Caner Aras, Ayten Aras ve Müslime Yıldırım çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Düğün konvoyunda kaza: 8 yaralıDüğün konvoyunda kaza: 8 yaralı

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