Düğün konvoyunda kaza: 8 yaralı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de düğün konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza Kırıkkale- Ankara karayolu Yahşihan Sanayi Kavşağında meydana geldi. Düğün konvoyundaki bir otomobilin ani fren yapması sonucu 6 otomobil zincirleme olarak birbirine çarptı. Kazada yaralanan Adem Yıldırım, Neslihen Zembil, Zahide Demir, Nuran Aras, Beren Aras, Caner Aras, Ayten Aras ve Müslime Yıldırım çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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