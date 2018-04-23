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Düğün konvoyunda zincirleme trafik kazası: 22 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.04.2018 04:42 | Son Güncelleme

Çorum’da bir düğün konvoyunun karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, Çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Binevler Kavşağı’ndan Buharaevler kavşağına seyir halinde olan İsmail Kılıç yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı.

İddialara göre o sırada aynı istikamette seyir halinde olan düğün konvoyundakiler kazayı son anda fark etmesine rağmen duramayan ve 7 araçtan oluşan düğün konvoyu zincirleme trafik kazası yaptı. Çarpışmanın etkisiyle düğün konvoyundaki araçlar yola savrulurken bazı araçlar yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sırasında bir aracın çarptığı elektrik direği de yıkıldı.

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulansın yanı sıra Çorum Belediyesi itfaiye ve kaza kırım ekibi sevk edilirken, Çorum-Kırıkkale kara yolu da trafiğe kapatıldı. Kaza sırasında konvoyun arkasında olduğu öğrenilen gelin arabasında ise ufak çaptı maddi hasar meydana geldi.

112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde müdahale ederken, can pazarının yaşandığı kazada yaralanan 22 kişi ambulanslarla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan bir yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir araçta meydana gelen gaz kaçağı nedeniyle megafonlarla anons yapan güvenlik güçleri vatandaşlardan kaza yerinden uzaklaşmalarını ve sigara içmemeleri için uyarılarda bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Çorum düğün konvoyu trafik kazası zincirleme kaza

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