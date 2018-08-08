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Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2018 18:12 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde düğün konvoyundaki bir otomobilin, kontrolden çıkıp bariyere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta- Adıyaman karayolundaki Habipler Köyü kavşağında meydana geldi. Adıyaman yönüne ilerleyen düğün konvoyundaki, Sinan Köse (26) yönetimindeki 03 KK 831 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, sürücü Sinan Köse ile otomobilde bulunan Nuray Köse (18), Halil Tandoğan (29) ve Zeynep Yetiş (24) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Düğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralıDüğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralıDüğün konvoyundaki otomobil bariyere çarptı: 4 yaralı

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