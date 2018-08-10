Düğün konvoyundan atılan havai fişekler az daha 300 yıllık tarihi konağı yakıyordu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'ın tarihi Harput mahallesinde atılan havai fişekler yüzünden çıkan yangın, az daha 300 yıllık Sağır Müftü Konağını yakıyordu. Harput mahallesinde bulunan Sağır Müftü Konağı önünden geçen düğün konvoyundan atılan havai fişekler boş alanda bulunan otluk alana düşerek, yanmaya başladı. Çıkan yangın Elazığ'da tarihi Harput Mahallesinin girişinde yer alan 300 yıllık Sağır Müftü Konağına kadar yaklaştı. Yangını gören vatandaşlarin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevkedildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Tarihi konağın çıkan yangından zarar görmediği ifade edildi. Jandarma ekipleri de yangına neden olan düğün konvoyundaki kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Görüntü Dökümü:



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