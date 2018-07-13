Düğün magandalarına operasyon

Ahmet DAĞLI/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde düğünde havaya ateş eden 31 şüpheli gözaltına alınırken, silahlarına el konuldu.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, Sinanpaşa ilçesi Akören ve Kılıçaslan beldeleri ile Kınık, Bulca ve Tokuşlar köylerinde 15 Haziran- 12 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılan düğünlerde havaya ateş açıldığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, düğün eğlencelerindeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde tabanca ve tüfekle havaya ateş ettiği tespit edilen 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 6 tabanca, 13 kurusıkı tabanca, 9 av tüfeği ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

