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Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 23:06 | Son Güncelleme 5 saat önce

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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