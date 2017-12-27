Düğün magandası tüfekle dehşet saçtı: 5'i çocuk, 6 yaralı (3)

VALİLİK VE SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Gaziantep Valiliği, kentte düğünde tüfekle ateş açılması sonucu 5'i çocuk 6 kişinin yaralandığı olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtilirken, olayın okul ile ilgili bulunmadığı kaydedildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
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