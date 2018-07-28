Düğün yolunda kaza; anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğüne giden ailenin otomobil uçuruma devrildi. Kazada, Özlem Göçan (32) öldü, sürücü eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Osman Göçan (38) yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Osman Göçan ile eşi Özlem, çocukları Sinan (3) ve Ezgi Göçan (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.
Özlem Göçan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, eşi ile 2 çocuğunun tedavilerine ise devam ediliyor.
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