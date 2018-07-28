HABER

Düğün yolunda kaza; anne öldü, eşi ve 2 çocuğu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğüne giden ailenin otomobil uçuruma devrildi.

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde düğüne giden ailenin otomobil uçuruma devrildi. Kazada, Özlem Göçan (32) öldü, sürücü eşi ve 2 çocuğu ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Salkımbağı köyü yakınlarında meydana geldi. Bir yakınlarının düğününe giden ailenin içinde bulunduğu Osman Göçan (38) yönetimindeki 02 KL 278 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Taklalar atan otomobilin sürücüsü Osman Göçan ile eşi Özlem, çocukları Sinan (3) ve Ezgi Göçan (1) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özlem Göçan, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Özlem Göçan'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, eşi ile 2 çocuğunun tedavilerine ise devam ediliyor.

PARTNERBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyorBaşkalarıyla birlikte olmamı karım da istiyor
Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettilerPaket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler
Yol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralıYol emniyeti alan polislere otomobil çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Adnan Oktar soruşturmasında yeni detaylar! Acılı anne her şeyi anlattı

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

Hastanede skandal hata! Çocuğun cinsiyetini yanlış yazdılar

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

30 yıl önce sattığı arabasını geri aldı

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Kağıthane’de ortalık karıştı! Tacizciyi linç edilmekten polis kurtardı!

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Türkiye genelinde polis ve jandarma ile dev operasyon

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde feci kaza: Tır 4 aracı biçti

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde feci kaza: Çok sayıda yaralı var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.