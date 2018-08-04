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Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2018 22:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mestanlar Mahallesi muhtarının oğlunun açık havada yapılan düğününde, atılan havai fişeklerin saman balyalarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, Mestanlar Mahallesi muhtarının oğlunun açık havada yapılan düğününde, atılan havai fişeklerin saman balyalarına isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Düğünde büyük panik yaşanırken, alevleri itfaiye ekipleri söndürdü.
Malkara'nın kırsal Mestanlar Mahallesi Muhtarı Nebi Demir'in oğlu Yusuf Demir ile Zehra Güngöz için köydeki evin önünde düğün töreni düzenlendi. Davetlilerin katıldığı düğünde müzikler eşliğinde eğlence devam ederken, hava fişek gösterileri düzenlendi. Atılan havai fişekler komşu Mümin Kartal'a ait depodaki saman balyalarının üzerine düşünce yangın çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarında etkisiyle yayılırken, düğüne katılanlar ise panik yaşadı.
Alevlere ilk müdahaleyi düğün törenine katılanlar yaparken, haber verilmesi üzerine köye itfaiye ekipleri ve iş makineleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, yaralanan olmadı.
Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra düğün töreni başka bir alanda devam etti. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardıDüğünde atılan havai fişekler yangın çıkardıDüğünde atılan havai fişekler yangın çıkardıDüğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı

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