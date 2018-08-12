Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'in oğlu Baran Taşdemir'in düğününde 1 milyon 300 bin TL tutarında takı takıldı. Recep Tayyip Erdoğan parkında düzenlenen düğüne yaklaşık bin kişi katıldı.
Baran ve Filiz Taşdemir çiftinin düğününe katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.
PARA SAÇTILAR
Düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler para saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan paralar, görevliler tarafından toplandı.
Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi. (İHA)
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