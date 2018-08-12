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Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

Ağrı’da Pleki aşiretinin düğününde paralar havada uçuştu, davetliler düğün sonunda geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı.

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'in oğlu Baran Taşdemir'in düğününde 1 milyon 300 bin TL tutarında takı takıldı. Recep Tayyip Erdoğan parkında düzenlenen düğüne yaklaşık bin kişi katıldı.

Baran ve Filiz Taşdemir çiftinin düğününe katılan davetliler, okunan Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halaylar çekerek doyasıya eğlendi.

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PARA SAÇTILAR

Düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler para saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan paralar, görevliler tarafından toplandı.

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Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
düğün aşiret gelin takı Ağrı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Evet Akp li olanlar büyük ilgi göstermiş bu aşiret düğününe altınlar bozdurulur inşallah tabii dövizlerde hemen tl ye çevirin
vergi yok fatura yok kaçakçılık bol orman işgaliyesinden toprak edinme bol. ben mi takayım bunları.
milletin keyfi yerinde maşallah:)))
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